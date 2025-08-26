LA INICIATIVA BUSCARIA DONAR COBERTURA ALS PROFESSIONALS
Cultura estudia crear una “gran cooperativa” per tots els artistes
L’Associació de Músics espera facturar i assegurar en nom dels creadors a partir de setembre amb els nous estatuts
El cap d’àrea d’Acció Cultural, Joan-Marc Joval, obre la porta a estudiar la creació d’una “gran cooperativa” d’artistes a Andorra, que podria facilitar tràmits burocràtics i permetre una gestió més àgil de la facturació i de l’alta a la CASS. La iniciativa es referma amb la voluntat de l’Associació de Músics d’emprendre el mateix camí. Ara per ara, l’entitat està ultimant els preparatius per poder facturar en nom dels artistes i que aquests puguin acreditar la solvència econòmica de l’activitat per adherir-se a l’Estatut de l’Artista, professionalitzar l’activitat i rebre cobertura sanitària. El president de l’entitat, Joan Gòmez, confirma al Diari que només resta pendent l’última reunió amb els advocats aquesta setmana per aprovar els nous estatuts, un pas que arribarà als finals de setembre a tot tardar, tot i que els socis que ja tinguin les quotes regularitzades podrien fer-ho fins i tot a mitjan mes. “La voluntat és molt clara: que el músic pugui facturar de manera legal i així complir amb el requisit econòmic de l’Estatut de l’Artista”, remarca Gòmez.
“Estudiarem si [la cooperativa dels músics] es pot adaptar a altres disciplines artístiques”
Segons Joval, la iniciativa de l’Associació de Músics és un model “molt positiu” i que podria servir de referent. “Celebrem que siguin els mateixos sectors els que avancin de manera autònoma. Des de Cultura estudiarem si aquest sistema es pot replicar o adaptar a altres disciplines artístiques”, explica el cap d’àrea. Joval defensa que aquest model ja existeix “a altres països on grans cooperatives d’artistes ho gestionen”. A més, el ministeri preveu reunir-se amb l’entitat a principis d’octubre per avaluar l’operativa. “Si es troben amb algun entrebanc o coll d’ampolla, nosaltres hi serem per solucionar-ho”, remarca Joval.
“Volem que el músic pugui facturar legalment i complir amb els requisits de l’Estatut de l’Artista”
La reforma arriba en un context especialment positiu per al sector. “Enguany vivim un moment molt bo amb els músics, perquè el sector s’està cuidant i reconeixent”, assenyala Gòmez. “Esdeveniments com el Festival Internacional de Jazz demostren que Andorra té un espai propi en l’escena musical i que els músics locals poden créixer en un entorn ric i estimulant”, subratlla el president dels músics.
Salvaguarda
“El fet de saber que tens algú al darrere, que t’ajuda, t’impulsa i pot emparar-te en qualsevol problema, suposa un gran canvi”, valora Esteve Ticó, violista. “I també, si en aquest cas l’associació es fa càrrec d’una assegurança, una cobertura mèdica, això ajudaria directament al benestar dels artistes”, apunta. Els professionals del sector consideren que tota ajuda és benvinguda, tot i que de moment encara no coneixen els detalls del nou marc de l’associació.
El cantant i guitarrista Oriol Vilella assegura que “els artistes, ja no només músics, d’Andorra són amateurs en la seva gran majoria. Hi ha molt poca gent que és professional”. En aquest sentit, recorda que l’Estatut de l’Artista ha d’ajudar a facilitar la transició cap a la professionalització, però encara hi ha “un buit entre el moment en què encara no ets professional i ja te’n pots fer”. La cooperativa de músics actuaria com a pont que “va a favor de tot el teixit artístic del país”.
La cantant Ishtar Ruiz considera que l’arrel que cal repensar és l’Estatut de l’Artista. “Jo, que soc una de les persones que més treballa a Andorra, et dic que és impossible arribar a aquestes xifres”, apunta Ruiz fent referència als requisits econòmics que estipulen que cal demostrar el sou mínim interprofessional, enguany de 1.447,33 € mensuals. L’artista considera que “moltes vegades s’aposta més per gent de fora que músics d’aquí”. “Aquí hi podria haver feina per a tothom”.