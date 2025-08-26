JACIMENT

Cultura adjudica 28.469 euros al pla director de la Roureda de la Margineda

El ministeri de Cultura ha adjudicat a l’empresa ACTIUM Patrimoni Cultural, S.L. l’elaboració del pla director del jaciment medieval de la Roureda de la Margineda. El contracte disposa d’un termini de dotze mesos i un pressupost de 28.469 euros, i té com a objectiu establir una gestió integral del conjunt arqueològic per als pròxims quinze anys.

El document definirà la metodologia d’intervenció al jaciment, marcarà la periodicitat de les tasques de manteniment i establirà estratègies de difusió i eines de gestió a llarg termini. Es tracta d’una actuació que s’emmarca en el conveni de col·laboració signat el 2022 entre el Govern, el comú d’Andorra la Vella i la propietat, Molines Patrimonis, destinat a impulsar la conservació i la posada en valor de la Roureda. Des d’aleshores, el Govern ja ha invertit 103.900 euros en actuacions de conservació, als quals se sumen ara els recursos destinats al pla director.

