MOBILITAT I TURISME
Os de Civís, agraïts a Andorra
La recuperació de l'esllavissada a la localitat catalana és plena. Turistes i vehicles hi circulen obertament. El retorn a la normalitat, però, ha implicat pèrdues econòmiques als hotels.
Els hotelers i restauradors d’Os de Civís es mostren obertament agraïts per la gestió d’Andorra durant els moments crítics de l’esllavissada. “Gràcies a Andorra, gràcies al Govern d’Andorra”, va assegurar i repetir l’encarregada del complex Hotel Os de Civís i Spa en diverses ocasions. I és que per una simple lògica de proximitat, el servei comunal de Sant Julià i el COEX, junt amb els bombers del Principat, van disposar d’una major facilitat d’accés per iniciar les tasques de recuperació. Així ho va explicar l’alcalde del poble català i encarregat de l’Hostal La Font, Jordi Betriu.
“És difícil de comptabilitzar, al tractar-se d’un índex esporàdic, però hem perdut diners”
A hores d’ara, la situació a Os de Civís està normalitzada i els grups de turistes i vehicles tornen a circular despreocupats pels carrers de l’entitat municipal. De fet, poques van ser les cancel·lacions de reserves ja de cara al cap de setmana passat, més enllà d’alguns que es van tirar enrere degut a la incertesa sobre quan es restabliria la mobilitat. N’és un exemple el fet que a les 18 hores del mateix divendres, només una hora i mitja abans de l’obertura de la carretera, l’encarregada de l’Hotel Os de Civís i Spa n’era desconeixedora. El matí del dissabte, però, les conseqüències ja eren mínimes i les afectacions del despreniment a tall econòmic i turístic van donar pas a la recuperació. Abans d’això, però, tots tres complexos hotelers confirmen haver patit repercussions de caràcter monetari. En el cas de l’Os de Civís i Spa ho xifren en fins a 25.000 euros i a l’Hostal La Font, tot i no poder-ho quantificar al tractar-se d’un “índex esporàdic, però hem perdut durant els tres dies en el fet que no podia venir gent”.
“Sempre hi ha qui et diu que ha vingut a passar una estona i es lamenta que s’ha quedat aquí”
Les fins a tres nits confinades van venir marcades amb la tensió a causa de la pressió de la clientela retinguda, ja fos a un costat o altre de l’esllavissada. El seguit de queixes dels turistes haurien estat degudes a la incomprensió d’una situació extraordinària, segons fonts locals. Per a Betriu en van ser pocs, “una mica de pressió hi havia, però al final és una força major”. “Sempre hi ha qui et diu que ha vingut per una estona i es lamenta que s’ha quedat aquí”, va afegir. No obstant, l’encarregada de l’hotel Os de Civís i Spa es mostra decebuda, sobretot amb els qui es van quedar a Andorra sense poder accedir a l’establiment. “La gent només sap com treure partida”, va queixar-se en referència que tot i que no van cobrar-los l’habitació reservada i Protecció Civil va assumir el cost de les pernoctacions, al Principat van insistir a rebre compensacions econòmiques. En el seu cas afirma haver ofert “detallets i tot i així reclamen”. I és que a l’Hotel Os de Civís i Spa es va cobrar un mínim a aquells qui van haver de passar més nits de les intencionades, a més d’oferir begudes i obrir l’spa gratuïtament per a tothom. A tall de dada, segons Betriu, la xifra total de turistes repartits entre els tres hotels del poble s’alçava fins a les 165 persones i n’eren una vintena els qui no podien desplaçar-se del Principat a Os de Civís.
Antecedents
Tot i l’extraordinarietat de l’esllavissada del passat dimarts 19 d’agost, sense anar més lluny, el 2018 i guardant les distàncies pel que fa a la magnitud dels dos successos, els veïns i turistes d’Os de Civís ja van quedar-se confinats, en aquella ocasió, durant una nit, motiu pel qual l’alcalde explica saber gestionar aquestes situacions, tot i que acostumen a ser caòtiques, “sobretot perquè sempre succeeixen a l’agost i la gent (com l’alcalde de Valls del Valira) està de vacances”, va expressar Betriu.
L’alcalde va justificar el fenomen com a conseqüència de les pedregades estiuenques. “L’altre cop hi va haver molta més quantitat de pedra que va baixar i l’aigua va fer un forat a la carretera, que va quedar més malmesa”, va explicar Betriu. Llavors, però, no va caler requerir cap empresa privada, sinó que entre la feina del COEX i la seva pròpia va poder-se restablir la mobilitat amb més rapidesa.
LES ANÈCDOTES DEL DESASTRE
Des de l’Hotel Os de Civís i Spa, en canvi, van haver de fer viatges amb jeep per traslladar sis turistes insistents i les seves maletes via l’altra direcció.