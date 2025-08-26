Pregunta
Casal demana a Govern per l'augment de casos de violència de gènere
La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata fa una crida a lluitar contra "aquesta xacra social"
La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Casal, ha demanat a Govern més dades sobre els casos atesos pel Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG). Casal vol conèixer els casos corresponents a les persones que retornen al servei després d'haver-lo deixat, així com els casos de prevalença, disgregats per anys i edats.
El grup parlamentari es mostra preocupat per l'augment de casos, "ja que 50 corresponen a persones que han retornat al servei després d'haver-lo deixat i 95 són casos de prevalença", i fan una crida "per erradicar aquesta xacra social de la violència contra les dones".