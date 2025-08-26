Meteo
Avís groc per tempestes a partir de demà al vespre
Les precipitacions poden ser intenses i anar acompanyades de fortes ràfegues de vent i calamarsa
El servei de meteorologia ha activat l’avís groc per tempestes que entrarà en vigor demà al vespre i es mantindrà fins dijous al matí. Segons les previsions, s’espera l’arribada d’un front actiu associat a l’exhuracà Erin, que afectarà el Principat amb precipitacions intenses, fortes ràfegues de vent i episodis de calamarsa. Les temperatures mínimes previstes seran de 16 graus a Andorra la Vella i 9 al Pas de la Casa, i les màximes de 23 graus a la capital i 12 al Pas.
Dijous el front creuarà el Pirineu i seguirà aportant inestabilitat, en forma de tempestes fins a la matinada, i núvols baixos durant el dia i ruixats a la tarda, que comportaran, previsiblement, un descens de les temperatures.