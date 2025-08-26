SUCCESSOS
Arrest amb cooperació veïnal a Encamp
La policia redueix un home amb un ganivet després que diferents persones intervinguessin
Tot va començar amb una discussió per la música massa alta i va acabar amb quatre agents de policia reduint un home que pretenia sortir al carrer amb un ganivet. Els fets van ocórrer la matinada de dissabte a Encamp i van derivar en la detenció d’un home de 37 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, per una agressió, i contra la seguretat col·lectiva, per esgrimir una arma blanca de port prohibit.
Segons el relat dels fets facilitat per la policia, el detingut va agredir un altre ciutadà al carrer quan el segon li va recriminar que duia la música d’un altaveu massa alta i que pertorbava el descans dels veïns. Diverses persones van intervenir per aturar l’agressor que va marxar cap a l’hotel on resideix, a l’avinguda Joan Martí, i molt a prop dels fets. Però pretenia tornar al carrer i aquest cop amb un ganivet d’una fulla superior a set centímetres. Un dels veïns el va veure i va aconseguir bloquejar la porta de l’establiment des de l’exterior per impedir que sortís, a l’espera que arribessin les patrulles de la policia. Un vídeo enregistrat per un veí (i penjat al web del Diari) mostra la intervenció dels agents i com el redueixen a la porta de l’establiment, quan l’home surt amb el ganivet a la mà.
No ha estat l’únic detingut per una agressió els darrers dies. Divendres a la tarda agents del cos van arrestar un home de 53 anys per colpejar un motorista. Els fets van tenir lloc a l’avinguda Sant Antoni de la Massana quan el motorista va intentar avançar per la dreta el cotxe que conduïa el detingut. El turisme va intentar impedir l’avançament i el motorista va donar un cop al retrovisor del cotxe i el va trencar. El conductor del cotxe va començar una sèrie de maniobres per fer caure la moto fins que ho va aconseguir i amb el motorista ja a terra el va agredir.
D’altra banda, la policia va arrestar el cap de setmana sis conductors per alcoholèmia positiva; un d’ells amb una taxa de 4,49.