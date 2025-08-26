Cultura
Aina Sánchez, seleccionada per a la residència artística de La Feréstec
La jove actriu i ballarina andorrana desenvoluparà un projecte personal durant el mes de setembre en aquest nou espai de creació escènica
La residència artística de La Feréstec ja té nom propi: Aina Sánchez. L’actriu i ballarina andorrana ha estat escollida com a beneficiària de la convocatòria d’ajut a la creació impulsada per aquest espai cultural, amb el suport del ministeri de Cultura del Govern i el comú d’Escaldes-Engordany.
Amb 21 anys i a punt de finalitzar els seus estudis de teatre físic a l’Institut del Teatre de Barcelona, Sánchez compta amb una trajectòria escènica notable dins del panorama local. Ha participat en diverses produccions de la companyia Jocand, com Temps era Temps, Troianes, Amén i Arrels d’Arreu, així com en visites teatralitzades i projectes com La llançadora del comú d’Encamp l’any 2022.
Durant les quatre setmanes de residència, l’artista començarà la creació d’una peça en solitari on explorarà llenguatges com el bufó, el clown, la dansa, els rituals o la manipulació d’objectes, amb una mirada centrada en els seus interessos i inquietuds artístiques actuals.
La residència, que forma part de la primera temporada de programació de La Feréstec, inclou suport econòmic, tècnic i artístic, i culminarà amb una mostra oberta al públic a finals de setembre. Aquesta presentació donarà el tret de sortida a la temporada 2025 de l’espai.