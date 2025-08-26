ESTADÍSTICA
Afers Socials ha concedit 1.218 ajuts econòmics ocasionals a 459 llars
El nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals ha estat de 527 durant el primer trimestre del 2025, segons les dades publicades per Estadística. D’aquestes un 98,9% (521) han estat resoltes favorablement, la qual cosa ha implicat concedir ajuts per un import total d’1.883.551 euros. Els ajuts han estat concedits a 459 llars i han beneficiat 713 persones, amb un import anual mitjà per llar de 4.103,60 euros.
Les sol·licituds favorables han donat lloc a 1.218 ajuts, el 43,5% per atendre les necessitats bàsiques. Les dones van rebre el 65,7% dels ajuts i, els homes, el 34,3%. Les llars que han rebut el major nombre d’ajuts són les unipersonals (305 llars, 66,4% dels ajuts) i les monoparentals (98 llars, 21,4% dels ajuts), mentre que per nacionalitat del beneficiari, les llars dels espanyols i dels andorrans reben el 36,5% i el 32,1% dels ajuts.