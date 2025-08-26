MOBILITAT
Afectacions en les línies de bus per l’arribada de la Vuelta a Andorra
El servei de transport públic també es veurà afectat per l’arribada de la Vuelta a Andorra. L1 i Lé no oferiran servei des de les 14.40 hores fins a les 17. Les línies L2 i L3 deixaran de funcionar des de les 14.50 fins a les 17.30 i l’L4 no circularà de les 14.10 a les 17.30.
Pel que fa a l’L5, l’L6 i l’L7, de les 14.45 a les 18 no hi haurà busos disponibles. D’altra banda, l’Estació Nacional tampoc podrà oferir el servei amb normalitat, ja que les línies internacionals no estaran operatives des de les 14 fins a les 17.