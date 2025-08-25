Mobilitat
La Vuelta provocarà talls de carretera dijous de les 15 a les 18 hores i divendres al migdia
Les línies d'autobus també es veuran afectades per la prova ciclista
El pas de La Vuelta a Espanya per Andorra provocarà diversos talls de trànsit dijous a la tarda i divendres al migdia. Dijous les carreteres afectades seran la general 1, de la frontera fins a Escaldes, diversos carrers d'Escaldes i Andorra la Vella, i després la general 3 fins a la Massana i la general 4 fins a Pal. L'etapa finalitzarà a la Caubella. Les carreteres afectades es tallaran des de les 15 hores fins a les 18 hores i les línies internacionals de bus no tindran servei entre les 14 i les 17 hores.
Divendres les afectacions se centraran a la general 1, de l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella fins a la frontera del riu Runer. Les carreteres afectades es tallaran des de les 12 fins a les 13 hores, tot i que el trànsit rodat entre la rotonda Casadet i la rotonda Marginets quedarà restringit a la part dreta (sentit nord), des de les 6 fins a les 15 hores. Les línies de bus exprés i de l'L1 a l'L7 es veuran afectades amb canvis de parades. L'estació nacional no disposarà de serveis en les línies internacionals de les 12 a les 12.30 hores.
El servei de mobilitat recomana planificar els trajectes amb antelació, consultar l'estat del trànsit a través de l'aplicació o la web de Mobilitat i fer ús del transport públic "sempre que sigui possible".