COMERÇ
El reciclatge del material s’imposa i marca l’inici del nou curs escolar
La presència de nous residents compensa la moderació en les compres noves
El preu del material escolar es manté estable i no registra augments respecte a l’any passat. Tot i això, els responsables de les principals papereries del Principat coincideixen a assenyalar un canvi d’hàbits. Les famílies cada cop reciclen més i miren de reduir la despesa. “La gent busca fórmules per estalviar, i això ho notem sobretot des de després de la pandèmia”, explica un dels responsables del sector. La tendència, però, no ha repercutit negativament en les vendes. La presència de nous residents amb fills ha compensat la reducció de compres de producte nou.
“Arriben famílies de fora que necessiten tot el material per començar el curs, i això augmenta les vendes”, assenyalen des de la botiga Carlin. “Això sí que ho hem notat molt. Els nouvinguts amb nens estan venint a comprar”, afegeixen des d’una altra papereria. Remarquen que “la gent ara es mira més la seva economia”, però que és aviat per fer una valoració definitiva i que serà a finals de setembre quan es podrà tancar el balanç.
El preu mitjà del material ronda els 100 euros i arriba als 300 amb llibres
Les botigues han començat a notar moviment des de principis d’agost i el ritme s’allargarà fins a finals de setembre. Segons els comerciants, és habitual que una part dels clients faci la compra amb previsió, mentre que d’altres opten per esperar-se fins a l’últim moment. “Sempre estan aquells que venen a última hora”, explica un botiguer. La despesa mitjana per alumne en material escolar se situa al voltant dels 100 euros, tot i que la xifra varia segons si s’inclouen la motxilla o els llibres de text. En aquest sentit, els comerciants apunten que els alumnes que han de comprar llibres poden arribar als 300 euros en total, sumant també el material bàsic. Igualment, indiquen que això no és així per a totes les famílies. En el sistema andorrà, on l’ús de la tauleta substitueix bona part dels llibres, la despesa és inferior. En el sistema francès, per la seva banda, l’escola facilita una part dels llibres, la qual cosa també permet estalviar i fa que la despesa sigui més ajustada.
La despesa també depèn del sistema escolar en què estudien els fills
El perfil dels clients tampoc és únic, i des de la botiga Carlin apunten que existeixen tres tipus de compradors: els que ho compren tot nou, els que combinen materials reciclats i nous, i els que intenten reaprofitar-ho gairebé tot. El patró general, però, és que “la gent busca el més pràctic i econòmic” i que ara “té més cura del material que abans”, un canvi d’actitud que es consolida cada any i que reflecteix una major consciència a l’hora de gestionar les despeses familiars.