Meteo
Una pedregada afecta el Pas de la Casa
No s’han registrat afectacions greus ni acumulacions de gel a la carretera
Una pedregada intensa ha sorprès aquesta tarda els conductors i veïns entre Canillo i el Pas de la Casa. Tot i la força de la precipitació, que ha deixat la calçada completament mullada i amb un notable flux d’aigua, no s’han registrat afectacions greus ni acumulacions de gel a la carretera. Tal com es pot veure a les imatges captades per testimonis, la pluja ha caigut amb intensitat i la pedra ha impactat sobre l’asfalt durant diversos minuts.