Col·laboració
Govern i AR+I signen un conveni per fer front al canvi climàtic i la mobilitat sostenible
El nou conveni reconeix el Model nacional de mobilitat com a eina oficial per planificar les polítiques de transport a Andorra
El Govern, a través de la Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, i Andorra Recerca + Innovació (AR+I) han signat un conveni marc de col·laboració per afrontar dos dels principals reptes de país: el canvi climàtic i la mobilitat sostenible. L'acord recull i ordena els convenis existents en àmbits com la transició energètica, l’acció climàtica, la meteorologia, la climatologia i la nivologia, i obre la porta a noves col·laboracions en sectors estratègics com la salut, el turisme, l’energia, l’agricultura i la conservació forestal.
Una de les novetats destacades del conveni és la incorporació del Model nacional de mobilitat com a propietat pública i font de referència oficial per al disseny de les polítiques de transport del país. Desenvolupat per AR+I, aquest model permetrà simular escenaris, estudiar fluxos i prendre decisions tècniques i polítiques fonamentades per afavorir un sistema de mobilitat més eficient i sostenible.
Durant l’acte de signatura, el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, ha afirmat que "l’acte d’avui és un exemple d’allò que podem aconseguir quan ciència i administració treballen plegats amb un objectiu comú: garantir un futur sostenible, innovador i eficient per Andorra"