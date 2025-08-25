Tradicions
La Fundació ONCA celebra el concert de Meritxell amb el cor dels Petits Cantors
L'espectacle gratuït tindrà lloc el 8 de setembre a les 18 hores
La Fundació ONCA i el cor dels Petits Cantors d'Andorra organitzaran conjuntament el tradicional concert de Meritxell, que tindrà lloc el dilluns 8 de setembre a les 18 hores al santuari, i l'entrada serà gratuïta. La producció, titulada Construïm una ciutat, anirà a càrrec d’un conjunt instrumental de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), de la solista, Laura Garcia Olalla, i de la narradora, Aina Sánchez, sota la direcció de Jordi Sabata, responsable musical del cor.