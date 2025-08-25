SOCIETAT
Fins a 226 casos de violència de gènere atesos durant el primer semestre
El Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) va atendre un total de 226 casos durant el primer semestre. Del total, 81 van ser casos nous, 50 corresponen a persones que van retornar al servei després d’haver-lo deixat i 95 van ser casos de prevalença. Hi ha hagut un increment en el nombre de casos totals, passant de 209 als 226 actuals a tancament del mes de juny, en comparació a l’any passat durant el mateix període. Pel que fa a l’edat de les persones ateses, la franja més nombrosa és la de 40 a 51 anys, amb 91 casos, seguida de la de 28 a 39 anys, amb 76 casos.