Successos

Ferit un motorista en un accident a Escaldes-Engordany

En el sinistre s'ha vist implicat un turisme, amb matrícula espanyola

Un vehicle de policiaARXIU

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Un motorista de 62 anys ha resultat ferit aquest migdia en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera general 2, al seu pas per Escaldes-Engordany.

Segons ha informat el cos de policia, el sinistre s'ha produït cap a les 14 hores i ha implicat una motocicleta amb matrícula andorrana i un turisme amb placa espanyola. Per causes que s'estan investigant, ambdós vehicles haurien col·lidit mentre circulaven per la via.

tracking