Successos
Ferit un motorista en un accident a Escaldes-Engordany
En el sinistre s'ha vist implicat un turisme, amb matrícula espanyola
Un motorista de 62 anys ha resultat ferit aquest migdia en un accident de trànsit que ha tingut lloc a la carretera general 2, al seu pas per Escaldes-Engordany.
Segons ha informat el cos de policia, el sinistre s'ha produït cap a les 14 hores i ha implicat una motocicleta amb matrícula andorrana i un turisme amb placa espanyola. Per causes que s'estan investigant, ambdós vehicles haurien col·lidit mentre circulaven per la via.