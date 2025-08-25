Cultura
El FeMAP supera els 5.500 assistents en la 14a edició
La venda d’entrades ha crescut un 5% respecte a l’any anterior
La 14a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), ha superat els 5.500 assistents en els 54 concerts, repartits en 41 municipis del Pirineu català, Andorra i la Catalunya Nord. La venda d'entrades ha crescut un 5% respecte a l'any anterior i també s'ha incrementat la venda dels paquets turístics, que han generat fins a 239 pernoctacions directes al territori. Les entrades s’han esgotat en 11 concerts i molts d’altres han registrat ocupacions molt altes.
El FeMAP Social ha ofert 25 concerts a residències de gent gran, centres de salut mental i altres col·lectius amb dificultats d’accés a l’oferta cultural.