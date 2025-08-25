Solidaritat
Els bombers desplaçats a Astúries tornaran demà
Les condicions meteorològiques han de millorar i a partir de dimecres s'esperen pluges en aquella zona
Els bombers desplaçats als incendis d'Espanya, concretament a l'incendi que afecta la localitat asturiana de Somiedo, tornaran demà. Els sis efectius, desplaçats el passat 20 d'agost a la província espanyola, han estat treballant a les zones de Pola de Somiedo, Perlunes i Caunedo. El contingent torna demà després que un canvi de temps, a partir de dimecres, hagi de deixar pluges que ajudaran en l'extinció dels focs. L'equip traslladat a Espanya també compta amb un camió cisterna i un vehicle lleuger. Els bombers han treballat tota la setmana cos a cos amb el personal antiincendis d'Astúries, dues quadrilles d'empreses forestals i un helicòpter dels serveis d'emergència de la província espanyola.
L'incendi de Somiedo supera ja les 1.500 hectàrees cremades, de les quals el 5% es troben en espais protegits.