Seguretat
Detingut per agredir un ciutadà i exhibir un arma blanca
La policia va arrestar un altre home per una agressió al conductor d'una motocicleta
La policia va detenir la matinada de dissabte un home de 37 anys a Encamp com a presumpte autor d’una agressió i per exhibir una arma blanca de port prohibit. Segons fonts del cos, els fets es van produir arran d’una discussió entre dos ciutadans, després que un d’ells recriminés a l’altre que portés la música d’un altaveu a un volum excessiu, provocant molèsties als veïns. Aquesta confrontació va desembocar en una agressió física.
Després de l’incident, l’agressor es va dirigir cap a l’hotel on s’allotja i en va sortir poc després amb un ganivet de més de set centímetres de fulla. En detectar el perill, un dels veïns va aconseguir bloquejar la porta de l’establiment des de fora per impedir que l’home sortís i evitar així conseqüències més greus. La policia va intervenir ràpidament i va procedir a la detenció de l’individu.
Un home de 53 anys va ser detingut divendres a la tarda a la Massana com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Segons va informar la policia, l’arrest es va produir arran d’un incident viari que va acabar amb una agressió al conductor d’una motocicleta.
Els fets es van desencadenar quan el motorista va intentar avançar per la dreta el vehicle que conduïa el detingut. Davant aquesta maniobra, el conductor del turisme hauria intentat impedir l’avançament, i el motorista hauria donat un cop al retrovisor del cotxe, causant-ne la trencadissa. Tot seguit, segons la versió recollida pels agents, el conductor del cotxe va efectuar una sèrie de maniobres intencionades per fer caure la moto. Un cop a terra, presumptament, va agredir físicament el motorista.