IMMIGRACIÓ
La CEA confia en la contractació en origen per al turisme i la construcció
La patronal aposta per un sistema regulat pel Govern que permeti donar garanties per igual a empreses i treballadors
La patronal empresarial avala la contractació en origen com una mesura per cobrir la manca de mà d’obra i ordenar els fluxos laborals. El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, subratlla que és un sistema ja utilitzat a Andorra, com al sector de l’esquí. Tanmateix, Cadena considera que podria “implementar-ho en l’àmbit turístic primer, sense descartar que després es pugui ampliar a altres sectors, com pot ser el de la construcció”. La patronal vol que se “sàpiga exactament quines són les persones i compaginar les necessitats de les empreses d’Andorra amb el personal que pugui estar disposat a venir aquí i poder treballar”.
“Amb la contractació en origen la seguretat és per a empresa i treballador”
Per a Cadena, la clau és que el procés estigui controlat pel Govern, el qual coneixeria quines són les persones i en quines condicions venen, i s’estableixin unes garanties d’igualtat bidireccional. “Amb la contractació en origen la seguretat és per l’empresa a i per al treballador”, assegura.
“Cal controlar que la immigració no es faci de manera irregular”
El model al punt de mira
Des de les associacions creuen que la contractació en origen donaria seguretat al treballador. El president de l’Associació d’Argentins a Andorra, Marcelo Ponce, insisteix en la necessitat de blindar els drets dels treballadors i combatre els abusos d’algunes empreses. Ponce assegura que “la novetat no és aquest model sinó el paquet de mesures més ampli que Govern pretén implementar a l’octubre”. “L’objectiu principal de la contractació en origen no és només donar garanties als treballadors i a les empreses, sinó també controlar que la immigració no es faci de manera irregular”, apunta Ponce.
“[Al model espanyol] la majoria acaben treballant en negre”
Des de l’associació Colombianos en Andorra, la presidenta Katherine Barbosa es mostra clarament favorable al model, sempre que s’assembli més al canadenc que a l’espanyol. “La gent vindria amb més seguretat, no a la deriva. Arribaria amb contracte, allotjament i retorn”, apunta. Segons Barbosa, el model espanyol, que pren com a inspiració el Govern, no funciona. “La majoria de les persones acaben treballant en negre. En canvi, al Canadà hi ha més control des de l’origen, i els resultats migratoris són més positius”, assegura Barbosa. “El model canadenc és més estricte que l’espanyol, el mateix Govern gestiona les contractacions, no les empreses, com seria el cas a Andorra”, coincideix Ponce.
“S’ha de mirar primer els que ja treballen, regulars o irregulars”
El president de l’Associació de Residents Peruans, Lorenzo Castillo, alerta dels riscos si no hi ha un control estricte amb les empreses que considera fraudulentes. Ho exemplifica amb els treballadors de la construcció que van quedar sense feina l’any passat. Castillo espera que el contracte en origen inclogui vigilància sobre “qui ens pot fer venir i contractar”. A més, alerta que caldria “mirar primer les persones que ja treballen, siguin regulars o irregulars” per determinar possibles abusos laborals.
En el model canadenc, la contractació la realitza el govern