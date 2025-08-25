TAMBÉ VA TRENCAR EL VIDRE DE L'OFICINA DE TURISME
Arrestat l’autor de l’atracament en un hotel cèntric d’Encamp
El jove, andorrà de 24 anys, va ser detingut per la policia ahir a la tarda
La policia va detenir ahir a la tarda a Encamp un jove de 24 anys com a presumpte autor de l’atracament a un hotel de la parròquia, produït la matinada de dissabte. El succés havia tingut lloc minuts abans de les sis del matí, quan un home va entrar a la recepció de l’establiment esgrimint un martell i va amenaçar l’empleat perquè li lliurés els diners de la caixa registradora. L’atracador va aconseguir endur-se més de 900 euros en efectiu i va fugir a peu. Abans, havia utilitzat el martell per trencar la porta de vidre de l’oficina de turisme d’Encamp, tot i que no va arribar a sostreure res.
L’autor hauria sostret més de 900 euros d’un hotel d’Encamp
La investigació es va activar immediatament després de l’alerta i va implicar efectius de totes les àrees del cos, que van recollir proves i van analitzar indicis per identificar el presumpte responsable. En aquesta tasca també hi va col·laborar el servei de circulació d’Encamp. Gràcies a la difusió interna de les imatges, un agent de circulació va reconèixer l’individu i va alertar els policies, que el van poder controlar i detenir. En el moment de l’arrest, el jove va admetre els fets.
Es tracta d’un ciutadà andorrà que actualment vivia fora del país i que aquests dies s’allotjava a casa d’un familiar. Se l’acusa d’un delicte contra el patrimoni i d’un altre contra la salut pública, ja que portava a sobre una petita quantitat de cocaïna. El detingut passarà pròximament a disposició judicial.