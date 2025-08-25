Successos
Arrestat amb una taxa d'alcoholèmia de 4,49 després de tenir un accident a Andorra la Vella
El conductor, un home de 44 anys, va pujar a la vorera i va xocar amb tres piquets de protecció
Un home de 44 anys va ser arrestat el dissabte a la tarda després de donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb un resultat de 4,49. El conductor va patir un accident de danys materials al carrer Roureda de Sansa, a Andorra la Vella, quan va pujar a la vorera amb el cotxe i va xocar amb tres piquets de protecció, informa la policia.
Cinc detinguts més per alcoholèmia al volant
El cap de setmana la policia ha detingut a cinc conductors més sota els efectes de l'alcohol. El primer va ser arrestat divendres a la tarda, amb una taxa d'alcoholèmia d'1,94, després de tenir un accident contra un altre turisme a l'avinguda Santa Coloma, a la capital. El conductor del 4x4, un home de 62 anys, va xocar contra un altre cotxe on la conductora, una dona de 28 anys, va resultar ferida i va haver de ser traslladada a l'hospital. Per aquest motiu, apunta la policia, al conductor se li ha imputat un delicte contra la seguretat col·lectiva per alcoholèmia, i també un delicte contra la integritat física i moral.
La matinada del diumenge, un conductor de 24 anys també va ser detingut amb un positiu de 2,79. L’home sortia d’un aparcament d’Arinsal quan va girar a la dreta, va pujar a la vorera i va atropellar tres vianants, dos nois de 17 anys i una noia de 16, passant per sobre dels seus peus sense que, finalment, necessitessis assistència mèdica, segons informa la policia.
Els altres tres conductors detinguts, tres homes amb edats de 32, 40 i 54 anys, se'ls va arrestar amb taxes d'1,10, 1,29 i 1,27.
Controlat amb 3,7 grams de cocaïna a la frontera del Pas
La policia va detenir un turista de 23 anys que accedia al Principat per la frontera amb França amb 3,7 grams de cocaïna. Els darrers dies, els agents també han detingut un home no resident de 30 anys per incomplir una ordre d'expulsió al Pas.