Patrimoni cultural
Adjudicats els treballs per redactar el Pla Director del jaciment de la Roureda de la Margineda
El projecte, impulsat pel Govern, busca garantir una gestió integral i sostenible d’aquest important enclavament medieval andorrà
El ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha adjudicat a l’empresa ACTIUM Patrimoni Cultural, S.L. l’elaboració del Pla Director de la zona arqueològica de la Roureda de la Margineda, un dels jaciments medievals més rellevants del país i declarat Bé d’Interès Cultural. L’encàrrec compta amb un pressupost de 28.469 euros i un termini d’execució de dotze mesos.
La redacció del pla respon als compromisos adquirits pel Govern el 2022 mitjançant el conveni de col·laboració signat amb el comú d’Andorra la Vella i la propietat del terreny, Molines Patrimonis. L’objectiu és dotar el jaciment d’una estratègia de conservació i divulgació a llarg termini, que estableixi les actuacions arqueològiques necessàries, la periodicitat del manteniment, les metodologies d’intervenció i un model de gestió sostenible.
La Roureda de la Margineda, amb una extensió de 1.300 m², forma part de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO dins del projecte "Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra". El Pla Director també contribuirà a reforçar aquest dossier d’inscripció.