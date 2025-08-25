Estadística
384 prestacions de discapacitat actives durant el primer trimestre
La xifra suposa un increment del 3,2% respecte al 31 de desembre de 2024
El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat ha estat de 14, el mateix nombre que es van presentar durant el mateix període de l'any anterior. Totes les sol·licituds han estat resoltes favorablement. Pel que fa al nombre de prestacions actives, a data 31 de març de 2025, n'hi ha un total de 384, una xifra que suposa un increment del 3,2%, respecte al 31 de desembre de 2024 (372 prestacions).
Les dones representen la majoria (54,4%) de les beneficiàries d'aquestes prestacions. Per trams d'edat, es reparteixen entre els 61 i 65 (15,6%); i 51 i 55 anys (14,8%). Els beneficiaris són majoritàriament andorrans (55.2%) i espanyols (26,3%). Pel que fa al tipus de discapacitat el 50,5% presenta una concurrència de dues o més discapacitats. El 59,4% dels beneficiaris tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat. Pel que fa a l'import el 55,2% perceben entre 1.201 euros i 1.447,33 euros.