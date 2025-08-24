REPORTATGE
El videojoc que clama natura
L’estudi andorrà ‘Tiny Potion Tree’ desenvolupa ‘Wandersky’, una faula mediambiental que vol reflexionar sobre l’esperança.
“La vida està representada per la natura, però hi ha una força que devora el món”, il·lustra Eduard Bonnin, dissenyador de videojocs i de nivells a l’estudi Tiny Potion Tree. El videojoc Wandersky mostra un món corromput per uns insectes vinguts de l’espai, els quals emeten uns gasos que creen una capa de núvols densa a l’atmosfera. Els éssers humans que intenten sobreviure habiten per sobre els núvols, condemnats a no tornar a trepitjar la terra. “Els insectes que xuclen l’energia dels arbres són una metàfora de l’ésser humà, però vam decidir desplaçar-ho perquè no volíem fer un joc massa polític. Volíem el mateix missatge d’una manera més subtil”, assegura el desenvolupador. “El projecte va començar fa un any i vuit mesos”, somriu la Carolina Bonnin, productora i directora d’operacions de l’estudi. Malgrat que les pròximes dates d’esdeveniments, com la Gamescom de Colònia, Alemanya, o Indie Dev Day, de Barcelona, marquen un calendari ple de feina, l’equip ja compta els dies per al llançament del videojoc, “previst l’últim trimestre del 2026” per a PC i Switch 2.
“En treballar amb un projecte que dura tant de temps és fàcil no veure els resultats”
“Les fires ens serveixen per marcar objectius clars, mantenir la motivació i rebre feedback directe dels jugadors”, assegura la productora. Bonnin veu indispensable la presència de l’equip als salons, ja que “són determinants per la moral, en treballar amb un projecte que dura tant de temps és fàcil no veure els resultats”. “Cada vegada que hem ensenyat el projecte hem tingut molt bona rebuda”, afegeix.
“Volem mecàniques senzilles però amb moltes aplicacions, que facin accessible [el joc]”
El títol atrau els jugadors pel seu caràcter senzill. “Volem mecàniques senzilles però amb moltes aplicacions, que el facin accessible i alhora profund”, explica el desenvolupador. “El nostre videojoc és un mix de gèneres, com aventura, món obert, combat i trencaclosques. Combina exploració i acció directa. La protagonista viatja amb el seu avi en una casa voladora”, apunta Bonnin, tot afegint que “la protagonista segueix un clàssic viatge de l’heroi”. Durant l’aventura, l’avi de la protagonista mor, i es converteix la seva ànima en una fletxa màgica que podrà moure a voluntat, la qual serà “l’única arma que tindrà la noia davant dels insectes”. Amb inspiració de la franquícia de Zelda o Final Fantasy, Wandersky té un clar missatge “ecologista de connexió amb la natura, però també una narrativa molt social”.
Són un equip petit i la majoria treballa en remot, perquè “això ens permet col·laborar amb perfils molt més sèniors que no vindrien a viure a Andorra com el director d’art, que viu a Madrid”. I malgrat la joventut, volen trepitjar fort amb Wandersky. “És un projecte molt ambiciós per ser el primer de l’estudi i per la nostra joventut. Però cal arriscar: si vas conservador, sempre hi haurà algú que ho farà igual, però millor”, conclouen.