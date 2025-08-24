SUCCESSOS
Tres accidents amb tres persones ferides entre Andorra la Vella i Escaldes
La tarda de divendres va deixar tres persones ferides en tres accidents diferents entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. El primer sinistre es va produir a la rotonda de la Margineda en un xoc entre una motocicleta andorrana i un turisme 4x4 espanyol; la passatgera de la moto, una dona de 53 anys, va resultar ferida. A Santa Coloma, un altre accident entre dos turismes amb matrícula andorrana va deixar ferida una conductora de 28 anys. L’altre implicat va ser detingut per donar positiu en alcoholèmia.
El tercer accident va tenir lloc al vespre a Escaldes-Engordany, quan un motorista va caure a la carretera d’Engolasters i va resultar ferit.