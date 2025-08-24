Societat
S'eleven els casos de violència de gènere atesos durant el segon semestre
El Servei d'Atenció a Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) ha atès un total de 226 casos
El Servei d'Atenció a Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) ha atès un total de 226 casos durant el primer semestre d'aquest 2025. Del total, 81 han estat casos nous, 50 corresponen a persones que han retornat al servei després d'haver-lo deixat i 95 han estat casos de prevalença, és a dir, seguiments d'anys anteriors. Si es comparen aquestes dades amb les del primer semestre del 2024, es pot veure com hi ha hagut un increment en el nombre de casos totals, passant de 209 als 226 actuals a tancament del mes de juny.
Pel que fa a l'edat de les persones ateses, la franja més nombrosa és la de 40 a 51 anys, amb 91 casos, seguida de la de 28 a 39 anys, amb 76 casos. També destaquen les 28 dones d'entre 18 i 27 anys ateses, així com un cas d'una persona menor de 18 anys. A les franges d'edat més altes s'han registrat 23 casos entre 52 i 63 anys, sis casos entre 64 i 74 anys, i un altre cas de 75 anys o més.
Quant al canal d'entrada, la pròpia iniciativa ha estat la via més freqüent, amb 102 casos. Entre les derivacions, destaca l'hospital Nostra Senyora de Meritxell amb 34 casos, seguit del ministeri d'Afers Socials amb 56 casos i del cos de policia amb 25 casos. S'han registrat també 9 casos procedents d'altres canals. D'aquesta manera, i segons s'explica des del Govern, "la rellevància de la pròpia iniciativa confirma que el SAVVG continua essent un referent en la matèria per a la població".
Pel que fa al detall de les dades globals del 2024, cal destacar que durant l'any passat es van atendre un total de 327 casos: 169 van ser casos nous, 72 retorns i 86 van ser casos de prevalença). En relació amb els perfils, la franja més nombrosa va ser la de 28 a 39 anys (36%), seguida de la de 40 a 51 anys (34%). També cal remarcar l'elevat percentatge de dones d'entre 18 i 27 anys (15%) ateses al llarg de l'any, així com el nombre de menors de 18 anys que van rebre atenció (10%).
En relació amb el canal d'entrada, la pròpia iniciativa va tornar a ser la via més freqüent. Entre les derivacions, destaca el ministeri d'Afers Socials com a principal organisme derivador, seguit del cos de policia i del SAAS.