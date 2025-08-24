REPORTATGE
Professions sense vacances
Mentre gran part del país desconnecta a l’estiu, els serveis essencials intensifiquen la seva activitat per fer front a l’augment de riscos i incidències.
Quan arriba l’estiu, moltes empreses i oficines tanquen o redueixen l’activitat per fer vacances. Però no totes les professions tenen aquesta sort. Algunes, com els banders, el personal mèdic, la policia o els bombers, continuen treballant perquè la seva feina és essencial per garantir la seguretat i la salut de la societat.
“L’estiu és dels moments amb més feina”, explica el director dels banders, Ferran Teixidó. “A l’agost superem les 350 trucades”, comenta. Durant aquesta època, els agents han de vetllar per diferents aspectes del medi, com la gestió de la fauna, fer complir la normativa d’accés motoritzat a espais naturals, controlar enceses de focs en barbacoes o supervisar permisos de pesca. “Ara hi ha més gent a la muntanya i més contactes amb la fauna, moltes trucades són per animals ferits o cries perdudes”, assenyala.
L’estiu concentra més rescats i vigilància als espais naturals
També es registren més danys causats pel porc senglar i els banders han de fer les verificacions. Del total de 380 permisos de tir nocturn per caçar senglars atorgats l’any passat, el 40% es van concedir a l’estiu, uns dos per dia durant juny, juliol i agost. A més, al juliol es va tancar la caça de cabirol mascle i de mufló, aspecte que també han supervisat. Així mateix, han fet el recompte d’isards per autoritzar captures a través de les comissions de la setmana de l’isard. “Ha estat un gran volum de feina, hem fet 34 circuits en tres setmanes”, declara Teixidó.
També inspeccionen possibles delictes ambientals, difonen informació sobre risc d’incendis i gestionen la pesca en alta muntanya. “A l’estiu ve molta gent de fora a pescar i cal fer molt control en llacs i rius”, afegeix.
Durant l’estiu, el risc d’incendis augmenta per les altes temperatures i activitats a l’aire lliure. Tot i que al Principat no hi ha els focs dels països veïns, els bombers preparen diàriament butlletins de risc i fan prevenció. Però no és l’única tasca. També han d’estar preparats per atendre accidents de trànsit, rescats de muntanya i altres emergències derivades de l’arribada de turistes. “Els mesos amb més feina són desembre, gener, juliol i agost”, remarca el director dels bombers, Jordi Farré.
“Tenim molta activitat per senderistes, a l’estiu augmenten els rescats”, explica. El bon temps porta més gent a la muntanya, amb el risc que es facin mal. Per això, al juliol i agost es destina personal exclusiu al rescat de muntanya durant les guàrdies. “A les guàrdies, els membres de rescat es dediquen només a rescats. Tots els bombers són generalistes, però a l’estiu es focalitzen en senderistes i bicicletes”, detalla.
També supervisen esdeveniments. Al juliol van revisar la infraestructura del Cirque du Soleil. A més, creixen les curses de muntanya, que els agents han de seguir. “Hi ha moltes proves esportives”, destaca.
El turisme també augmenta el trànsit i, per tant, el risc d’accidents. Això incrementa l’activitat del servei sanitari, ja que els bombers condueixen les ambulàncies. L’agost del 2024 va ser el tercer mes amb més accidents de trànsit, amb 47, només superat per març i desembre, amb 50.
La policia tampoc descansa. L’increment de turistes implica més patrulles. “La feina no varia gaire, però augmenta la vigilància amb més rondes, patrulles i controls a les fronteres”, explica Josep Pérez, sergent de la Unitat de Seguretat Ciutadana. Els agents es desplacen més per zones concorregudes per fer-se visibles i prevenir incidències.
El mes passat van reforçar els controls d’alcoholèmia per la campanya d’estiu contra l’alcohol i les drogues al volant. Entre finals de juny i juliol es van fer 1.256 controls, més que de costum. “Hi ha més controls i la feina puja”, destaca Pérez.
Aquest increment generalitzat de feina no és casual. A més de la pujada de turistes i activitats, la població resident també aprofita l’estiu per fer més vida a l’exterior, cosa que genera més moviment, més trànsit i més risc d’incidències. Això obliga els cossos d’emergència a adaptar-se constantment, amb més recursos humans i organització interna per cobrir tots els fronts de manera eficient i garantir que cap servei quedi desatès.
L’increment de turisme i activitats a l’estiu, així com l’envelliment de la població, també es nota en els serveis mèdics d’urgències. Tot i que l’hivern és quan més visites es registren, cada cop la diferència entre temporades és menor. “La tendència d’estiu és a l’alça, ja no es nota tant la davallada com fa deu anys”, indica el doctor Òscar Linares.
Segons dades del SAAS, les visites d’aquest juliol han augmentat un 5% respecte al mateix període del 2024. A la primavera les visites cauen un 14% en comparació amb l’hivern, mentre que a l’estiu la reducció és del 9%. “Des de la Covid-19, i amb més activitats al país, la baixada d’estiu és poc significativa”, afegeix Linares.
Així doncs, mentre molts gaudeixen de les vacances, per a altres, l’estiu és sinònim de més feina i responsabilitat. Banders, bombers, policies i metges mantenen la seva tasca per garantir la seguretat i la salut del país.