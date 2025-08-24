AFERS SOCIALS
El Pla de la infància ha assolit el 98% d’accions
El Pla nacional de la infància i l’adolescència (PNIA) 2022-2026 es troba al 98% d’assoliment de les accions que contenia segons va evidenciar la darrera reunió de la comissió nacional de la infància i l’adolescència. De fet, gairebé la totalitat de les 42 accions que es preveien estan finalitzades o en curs. Només en resta una de pendent, que encara no està començada i que representa el 2% per assolir el 100% del pla: Crear un banc solidari d’intercanvi entre famílies.
Falta crear un banc solidari d’intercanvi entre famílies
Segons concreta la directora del departament d’Infància i Adolescència del ministeri d’Afers Social, Laura Mas, es tractaria d’una xarxa solidària pensada per a nuclis familiars amb pocs recursos en què “les mateixes famílies es puguin ajudar”.