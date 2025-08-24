CULTURA
FEDA ofereix un viatge per la galàxia amb l’Astromusical
Escaldes-Engordany va acollir, el divendres a la nit, una nova edició de l’Astromusical, organitzat per Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA). L’activitat, celebrada al camí hidroelèctric d’Engolasters, va convertir-se en un punt de trobada entre ciència, natura i cultura, oferint al públic un autèntic viatge sensorial per la galàxia. La proposta immersiva, que s’inclou dins del calendari de les Nits d’estiu de FEDA Cultura, va combinar música i projeccions de l’univers en quatre blocs temàtics que convidaven a reflexionar sobre la immensitat del cosmos. Les imatges es van sincronitzar amb una banda sonora creada per potenciar l’experiència emocional.
Com a colofó final, els assistents van poder participar en una observació astronòmica en un entorn privilegiat, amb la Lluna com a protagonista a través d’un telescopi d’alta potència, però també contemplar altres astres.