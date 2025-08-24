SECTOR DE L'AUTOMÒBIL
Els concessionaris a l’alça
El mercat automobilístic andorrà assoleix el millor moment des de la pandèmia
El mercat automobilístic es troba en el millor moment dels últims anys. Així ho confirma al Diari el president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA), Pere Betriu, qui assegura que la tendència positiva de vendes s’ha consolidat després de les dificultats derivades de la pandèmia i de la crisi de subministraments. “Per primer cop des de la covid estem amb vendes superiors als anys anteriors, estem en un mercat que està creixent. Estem funcionant millor que els últims anys i esperem que la tònica continuï”, remarca Betriu. El sector en expansió és l’elèctric, un escenari prometedor determinat pel Pla Engega del Govern que ha permès afavorir la implantació del vehicle elèctric, segons explica el president de l’entitat. “Les vendes d’elèctric aquest any han anat superbé. Hem tingut la sort un cop més de tenir el pla Engega de Govern i això és un factor clau perquè hi hagi la penetració que hi ha en el mercat”, assegura Betriu.
La principal novetat d’enguany de l’ajut ha estat l’increment de la dotació econòmica destinada als taxis i les furgonetes de repartiment que han rebut fins a 15.000 euros per vehicle. La percepció ha sigut determinant, segons afirma Betriu, en la compra de cotxes elèctrics. A finals de juliol, les matriculacions reflectien una tendència amb “101 turismes nous 100% elèctrics i un total de 130 vehicles de totes les categories”.
El bon estat coincideix amb l’equiparació dels preus. Si bé els anys posteriors a la covid i a la guerra d’Ucraïna van comportar una forta inflació en el sector, ara els preus han recuperat l’equilibri. “El preu del vehicle elèctric s’ha equilibrat bastant. Ja hi ha oferta de vehicle elèctric a un preu similar a l’alternativa de combustió, el qual fa que sigui més accessible i que les ajudes siguin més atractives”, explica el president de l’AIVA. De fet, en alguns casos, els concessionaris han constatat reduccions en els preus de venda respecte a fa dos anys, un element que ha ajudat a reactivar la demanda.
Betriu subratlla que, després de la volatilitat dels últims anys, el mercat ha assolit fermesa. “Hi havia hagut pujades de preus molt intenses, però ara ja hi ha una estabilitat i inclús hi ha hagut vehicles que han baixat de preu. Crec que és un dels factors determinants perquè les matriculacions estiguin a l’alça”, defensa. Els concessionaris afronten la segona meitat de l’any amb optimisme. Tradicionalment, el període entre octubre i desembre és el mes fort en vendes, sobretot de cara a la 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella. Malgrat que el 2024 els mesos d’octubre i novembre van ser “fluixets”, enguany el sector espera que la cita contribueixi a reforçar encara més les bones xifres.
“Podem fer un molt bon balanç del Pla Engega d’aquest any, ha estat un èxit i esperem que continuï”, va assegurar Betriu. “La clau és que el mercat s’ha normalitzat i que l’elèctric ja és una alternativa real”, conclou.
L'AIVA ALERTA QUE "L'INTRUSISME" JA CONDICIONA EL SECTOR
Segons el president dels concessionaris, aquest intrusisme posa a prova els concessionaris locals, però és una situació amb la qual cal conviure, no regular sinó oferir “un millor servei i ser més competitius”. “Cada venda que perdem a un concessionari de fora ens fa molt mal, però és una cosa amb què hem de conviure. Al final és el client qui decideix i nosaltres hem de fer la feina prou bé perquè no li compensi marxar a Barcelona”, assegura.
Quant als aranzels imposats als vehicles procedents dels Estats Units, Betriu minimitza l’efecte perquè “al mix de vendes que tenim a Andorra i per la procedència dels vehicles, l’impacte dels aranzels dels Estats Units és molt poc o nul”. “La majoria dels cotxes venen d’Europa, de la Xina, del Marroc o de països de l’est”, afegeix Betriu.