Meteo
Avís groc per tempestes i calamarsa a partir d'aquesta tarda
Pel que fa a les temperatures, es mantindran en valors propers als habituals per a l’època de l’any
El Servei Meteorològic d’Andorra ha activat un avís groc per tempestes que es preveuen per aquesta tarda, entre les 15 i les 21 hores, i que poden afectar tot el territori.
Tot i la calma meteorològica durant el matí, l’arribada d’una ondulació atmosfèrica procedent de la península Ibèrica afavorirà el creixement de nuvolades que podrien derivar en tempestes localitzades. Segons el servei, aquests episodis podrien anar acompanyats de calamarsa. Pel que fa a les temperatures, es mantindran en valors propers als habituals per a l’època de l’any.