Estafa
Alerta per una nova onada d’SMS fraudulents suplantant Andorra Telecom
Els SMS redirigeixen a pàgines web falses que imiten la imatge corporativa de l’operadora per enganyar els usuaris
Diversos usuaris han començat a rebre missatges de text fraudulents que suplantarien la identitat d'Andorra Telecom amb l'objectiu d’obtenir dades personals i bancàries.
Els SMS redirigeixen a pàgines web falses que imiten la imatge corporativa de l’operadora per enganyar els usuaris. Un cop dins del portal fals, es demanen dades de pagament o informació confidencial.
Des d’Andorra Telecom s’ha alertat que no s’està enviant cap comunicació oficial per aquest mitjà i s’insta a no accedir a aquests enllaços ni facilitar cap tipus d’informació.