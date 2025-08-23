Successos
Tres persones ferides en tres accidents entre Andorra la Vella i Escaldes
Un dels conductors va donar positiu en alcoholèmia i va ser detingut
Tres persones van resultar ferides durant la tarda d'ahir divendres en tres accidents diferents que es van produir a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. El primer sinistre va ser provocat per un xoc a la rotonda de la Margineda entre una motocicleta, amb matrícula andorrana, i un turisme 4x4, amb matrícula espanyola, segons ha informat la policia. La passatgera de la motocicleta, una dona de 53 anys, va ser ferida.
El segon accident es va produir, al voltant de les 17 hores, també a Santa Coloma, en aquest cas entre un cotxe, i un turisme 4x4, ambdós amb matrícula andorrana. La conductora d'un dels vehicles, de 28 anys, ha estat traslladada a l'hospital. L'altre conductor ha estat detingut per donar positiu en alcoholèmia.
El tercer sinistre va ser a Escaldes-Engordany durant el vespre, en el que un motorista va resultar ferit en caure de la motocicleta que conduïa, a la carretera d'Engolasters. En l'accident no es va veure implicat cap altre vehicle.