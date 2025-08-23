FLUX TORRENCIAL
Reoberta la circulació amb Os de Civís després de tres dies
Els vehicles van poder tornar a transitar a partir de les set del vespre
La carretera que connecta Os de Civís amb Andorra va reobrir cinc minuts abans de les set de la tarda, tres dies després que un torrent provoqués un important despreniment de roques. Els equips especials van finalitzar les tasques de neteja i estabilització i, un cop el govern espanyol, que és el responsable de la gestió de la via, va donar el vistiplau, es va restablir la circulació.
El govern espanyol va donar el vistiplau i es va reprendre el trànsit
Les previsions inicials apuntaven que la carretera podria quedar plenament operativa dijous per a tots els vehicles, però la complexitat dels treballs va endarrerir la reobertura un dia més. Tot i així, ja durant el dijous es van habilitar passos controlats per permetre l’evacuació dels veïns que havien quedat atrapats a Os de Civís.
Els experts van puntualitzar que els despreniments no responen a una esllavissada clàssica, sinó a un flux torrencial, un fenomen lligat a pluges intenses que pot tornar a produir-se. Segons han advertit, aigües amunt encara hi ha una quantitat considerable de material inestable. Això significa que el risc no desapareix completament i que el seguiment de les condicions meteorològiques serà clau per garantir la seguretat en els pròxims dies, si bé la zona es considera segura en aquest moment. A més, es van col·locar barreres de formigó per garantir que no hi hagi més ensurts de cara al futur.