SUCCESSOS
La policia deté un home de 45 anys per agredir la filla menor d’edat
L’activació del codi lila permet l’arrest d’un altre resident per atacar l’exparella
La policia ha detingut aquesta setmana dos homes com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral en dos casos independents que han requerit l’activació de protocols d’alerta per part dels serveis mèdics.
El primer dels arrestos es va produir dijous al vespre a Andorra la Vella. Un home de 45 anys va ser detingut després que l’hospital activés el Protocol d’Actuació Immediata (PAI) per un possible cas de maltractament infantil. La seva filla menor d’edat es va presentar al centre mèdic amb signes evidents d’agressió, fet que va motivar la intervenció immediata dels professionals sanitaris i la notificació a la policia, que es va encarregar de la detenció.
L’altre cas va tenir lloc dimarts a Encamp. Un home de 36 anys va ser arrestat després que la seva exparella acudís a l’hospital per fer-se atendre de les lesions presumptament causades per una agressió. Davant la seva declaració, els serveis mèdics van activar el codi lila, protocol destinat als casos de violència masclista, i la policia va actuar de forma coordinada per localitzar l’home i practicar la detenció.
A més d’aquests fets, la policia ha detingut dos turistes aquesta setmana a la frontera del riu Runer per intentar entrar al país amb substàncies estupefaents. Un d’ells, de 42 anys, viatjava en autobús i portava 0,3 grams de cocaïna. L’altre, de 36 anys i passatger d’un turisme, portava 0,5 grams de cocaïna, 2,2 grams d’haixix i un cabdell de marihuana.
Finalment, per conduir sota els efectes de l’alcohol, es va arrestar un home de 43 anys amb una taxa d’1,28 grams per litre. El control es va fer durant un servei rutinari de vigilància. Aquest tipus d’infracció continua sent una de les principals causes d’intervenció per part del cos.