ALERTA
Missatges i publicitat fraudulenta que suplanten el Govern i Correus
Una publicitat fraudulenta que suplanta la identitat del Govern està corrent per les xarxes socials. A través del perfil d’Instagram @linkrme.off, apareix una publicació amb un petit vídeo on es publicita la Identitat Digital i es convida el públic a compartir-la. Es tracta d’un intent d’estafa que novament utilitza la imatge de l’executiu. El compte (LinkrMe) es ven com un “potent generador d’enllaços per a comerciants, influenciadors, creadors, artistes, marques i empreses, transformant la seva audiència en una autèntica màquina de conversions”.
D’altra banda, la policia torna a alertar de missatges fraudulents que s’estan enviant a diferents persones suplantant la identitat de Correus. A l’SMS, els estafadors indiquen que no s’ha pogut realitzar l’entrega d’un paquet i intenten accedir als dispositius dels usuaris a través d’un enllaç. La policia recomana no accedir als enllaços.