MOBILITZACIONS
Hope Palestina recorre al cap de Govern per poder impulsar la iniciativa
La plataforma Hope Palestina ha fet un pas més per impulsar la iniciativa que vol denunciar la situació d’urgència humanitària que pateix Gaza i explorar possibles vies d’acollida i suport directe per part de l’executiu. Per aquest motiu, ha demanat formalment una reunió amb el cap de Govern, al qui ha fet un dossier amb quatre de les 25 famílies palestines verificades per l’associació. Així, ha trobat poc suport al país, motiu pel qual va decidir canviar-se el nom d’Andorra per Palestina per Hope Palestina, amb l’objectiu de globalitzar-se. En paral·lel s’ha reunit amb mossèn Ramon per planificar un acte per la pau que se celebrarà el 28 de setembre a Meritxell que comptarà amb música, meditacions i participació de persones del món cultural, amb especial atenció als infants. L’acte es dirà “Esperança per Gaza – Espelmes per als infants”. Mossèn Ramon s’ha ofert a acollir als nens que poguessin venir al país.