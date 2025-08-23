Successos
Els bombers continuen treballant a l'incendi de Somiedo
Al terreny també hi estan treballant els bombers d'Astúries i dues quadrilles d'empreses forestals
Els bombers d'Andorra, que es van desplaçar el passat 20 d'agost cap a Astúries, per ajudar en l'extinció dels incendis que estan assolant Espanya, continuen treballant a Somiedo. El govern va enviar una dotació formada per sis efectius, acompanyats d'un camió cisterna i un vehicle lleuger. Al terreny també hi estan treballant els bombers d'Astúries i dues quadrilles d'empreses forestals i un helicòpter dels bombers asturians.