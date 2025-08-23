SUCCESSOS
Dos ferits en un incendi a l’avinguda del Pessebre
Dues persones van resultar ferides ahir en un incendi declarat en un local situat a l’avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany. El foc es va originar cap a les 15 hores i va obligar a una ràpida intervenció dels serveis d’emergència.
El material químic d'una empresa de la zona seria la causa
Els bombers es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets, juntament amb efectius del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), agents de la policia i el servei de circulació comunal, que va tallar l’accés al tram afectat per facilitar les tasques d’extinció i garantir la seguretat a la zona.
Una empresa dedicada a la fabricació de pròtesis dentals, ubicada a la planta baixa, emmagatzema maquinària i productes químics tòxics, fet que hauria provocat les flames. Els bombers van treballar per ventilar el local i la circulació es va reobrir al cap d’unes hores.