LLENGUA PRÒPIA

La campanya per promoure els continguts en català tindrà un cost de 32.000 euros

Una aplicació de contingut digital.Govern

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els treballs per impulsar una campanya per fomentar la creació de continguts en català en l’entorn digital han estat adjudicats pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb un import de fins a 32.544,32 euros. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Duett Studio SL. L’acció principal és una trobada de creadors de contingut en català, tant d’Andorra com d’altres territoris, i accions de dinamització i difusió complementàries, prèvies i simultànies a la trobada per promocionar-la i té una durada prevista de 4 setmanes.

L’objectiu de la campanya és “posar èmfasi” en la creació de continguts en català i normalitzar-ne l’ús en els mitjans i formats digitals. La intenció és que aquells creadors de continguts que participin en la trobada puguin “inspirar-se i refermar el convenciment que l’ús del català té una veta de mercat”.

tracking