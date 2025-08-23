LLENGUA PRÒPIA
La campanya per promoure els continguts en català tindrà un cost de 32.000 euros
Els treballs per impulsar una campanya per fomentar la creació de continguts en català en l’entorn digital han estat adjudicats pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb un import de fins a 32.544,32 euros. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Duett Studio SL. L’acció principal és una trobada de creadors de contingut en català, tant d’Andorra com d’altres territoris, i accions de dinamització i difusió complementàries, prèvies i simultànies a la trobada per promocionar-la i té una durada prevista de 4 setmanes.
L’objectiu de la campanya és “posar èmfasi” en la creació de continguts en català i normalitzar-ne l’ús en els mitjans i formats digitals. La intenció és que aquells creadors de continguts que participin en la trobada puguin “inspirar-se i refermar el convenciment que l’ús del català té una veta de mercat”.