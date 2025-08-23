Afers Socials
Un banc solidari entre famílies, l’última acció pendent del Pla nacional de la infància
El projecte, que es troba al 98% d’execució, només té pendent la creació d’una xarxa d’intercanvi per a famílies amb pocs recursos
El Pla nacional de la infància i l’adolescència (PNIA) 2022-2026 es troba al 98% d’assoliment de les accions que contenia segons va evidenciar la darrera reunió de la comissió nacional de la infància i l’adolescència. De fet, gairebé la totalitat de les 42 accions que es preveien estan finalitzades o en curs. Només en resta una de pendent, que encara no està començada i que representa el 2% per assolir el 100% del pla: Crear un banc solidari d’intercanvi entre famílies. Segons concreta la directora del departament d'Infància i Adolescència del ministeri d’Afers Social, Laura Mas, es tractaria d’una xarxa solidària pensada per a nuclis familiars amb pocs recursos en què “les pròpies famílies es puguin ajudar”.
Mas posa en relleu que moltes de les accions que es donen per finalitzades de fet tenen continuïtat i ha posat com a exemple les campanyes per informar sobre els drets dels infants, que tot i que es donen per complertes segueixen endavant, ja que cada any es duen a terme propostes per difondre entre els infants els seus drets. Una altra acció que es dona per closa és el manual de bones pràctiques per als mitjans de comunicació, que si bé ja es va impulsar en un futur pot tenir continuïtat amb actualitzacions o noves propostes divulgatives. Una altra iniciativa en la qual es treballa és l’adaptació dels espais en els quals es produeixen entrevistes amb infants que han estat víctimes d’algun tipus de violència o abús. D’aquesta manera, Mas recorda que ja s’ha establert des de fa temps un protocol que evita que s’hagi de fer una segona declaració, amb la qual cosa es vol evitar la victimització secundària. El que es vol és que els espais en què tenen lloc aquests ‘interrogatoris’ siguin “més acords als infants”. Es tracta en definitiva de la implementació de l’anomenat model Barnahus.
Per tant, tenint en compte el nivell d’assoliment del PNIA, es considera que el 2026 aquest projecte estarà “executat al 100%”. De fet, ja es comença a dissenyar les accions del pròxim pla, tenint també en compte que cada proposta porta associada una fitxa d’avaluació que permet un examen objectiu.
La tutela sobre el Pla nacional de la infància i l'adolescència és compartida entre els ministeris d'Educació i d'Afers Socials i enguany la presidència de la Comissió nacional de la infància i l'adolescència recau sobre el d'Educació. Cal destacar, també, que malgrat que moltes de les accions estiguin lligades a aquestes dues carteres ministerials hi ha molts altres actors implicats, com comuns o entitats socials.