Robatori
Atraquen amb un martell un hotel d'Encamp
El lladre s'ha endut 900 euros en efectiu
Un home va atracar la matinada d’aquest dissabte un establiment hoteler situat a Encamp. Segons ha confirmat la policia, els fets van tenir lloc cap a les sis del matí, quan el lladre va accedir a la recepció de l’hotel esgrimint un martell amb el qual va amenaçar el treballador que es trobava de servei en aquell moment.
L’individu, que portava el rostre tapat per evitar ser identificat, va exigir els diners de la caixa enregistradora i va aconseguir endur-se’n 900 euros en efectiu. L’atracament es va produir sense causar danys personals ni materials, segons han informat les autoritats.
La policia ha obert una investigació i assegura que s’estan analitzant “tots els elements a disposició” per tal d’identificar l’autor dels fets i procedir a la seva localització. De moment, no s’han produït detencions relacionades amb aquest succés.