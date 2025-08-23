SEGUIMENT DE PERSONES VULNERABLES
Afers Socials ajuda des de fa anys l’home per a qui es demanen aliments
La crida urgent per aconseguir aliments bàsics per a una persona en situació vulnerable que va llançar dijous l’Associació en defensa del Jovernt en risc (ADJRA) és per a un home de mitjana edat que fa anys que rep ajuda del ministeri d’Afers Social i en fa el corresponent seguiment, segons ha pogut saber el Diari. La qual cosa no significa que en aquests moments aquesta persona no estigui en una situació límit, però és obligació del Govern comprovar com ha arribat a aquest extrem si ja rep una prestació pública mensual destinada a la compra de menjar. Vaja, com s’han gastat aquests diners i per què en aquest punt de mes hagi arribat a aquest extrem. Això significa que, si el departament està ajudant una persona en situació de risc i ja té una partida assignada, el que no pot fer és satisfer noves aportacions cada cop que se li demani en tractar-se de diner públic sense un informe previ, que és precisament el que ha succeït en aquest cas, tal com se li va explicar a Sandra Cano, cap visible de l’Associació a qui va recórrer l’afectat. A partir d’aquí, però, l’ADJRA va activar la recollida d’aliments bàsics fixant el punt de lliurament a Encamp en considerar que no era la resposta que havia de rebre la seva sol·licitud, ja que volia que es fes efectiva d’immediat.
L’ajut d’Afer Socials per fer front a la complexa situació que travessa aquesta persona va més enllà de garantir-li l’alimentació bàsica. També se li ha facilitat un habitatge i es fa un seguiment continuat per saber en quines condicions es troba en tot moment.
1.326.158,28 euros
Les pensions de solidaritat han representat el segon trimestre d’enguany una despesa d’1.326.158,28 euros i han beneficiat una mitjana de 393 ciutadans. El perfil majoritari dels receptors és el d’una persona d’entre 46 i 65 anys (51,7 %), amb una presència femenina superior (214 dones per 179 homes). Pel que fa a la nacionalitat, 224 són andorrans, 96 espanyols, 54 portuguesos, 7 francesos i 12 persones d’altres orígens. Andorra la Vella concentra el 40% dels casos, seguida per Escaldes, Sant Julià i Encamp.