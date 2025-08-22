Mobilitat
Retencions de fins a dos quilòmetres d'entrada a Canillo aquest matí
Les cues també afectaven la Massana
Les retencions tornen a marcar la mobilitat al Principat en una nova jornada d’estiu. Segons ha informat mobilitat, aquest dijous al matí s’han registrat cues a l’entrada de Canillo, en sentit sud per la CG-2, que arribaven als 2,5 quilòmetres. La congestió viària també s’ha fet notar a la CG-4, d’entrada a la Massana, amb aproximadament 1 quilòmetre de vehicles aturats en direcció sud.
Aquesta situació es repeteix de manera habitual durant els mesos de més afluència turística i afecta especialment els accessos als principals nuclis urbans i zones d’interès del país.