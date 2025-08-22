Mobilitat
Retencions a la Margineda per un accident
Les cues comencen a la sortida de Santa Coloma
La general 1 està patint retencions entre la sortida de Santa Coloma i la rotonda de la Margineda per un accident. Mobilitat informa que el sinistre ha ocorregut al voltant d'un quart de quatre de la tarda i ha obligat a tallar un dels dos carrils de les rotondes de la Margineda en sentit sud. Fins al lloc dels fets s'ha traslladat una furgoneta d'atestats de la policia i una grua. Tot apunta a que en l'accident només s'ha vist implicat un vehicle.