Mobilitat

Quatre quilòmetres de cua per sortir direcció Espanya

El trànsit dens comença a la sortida de Sant Julià

Les cues comencen a la sortida de Sant Julià.Mobilitat

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Divendres d'agost a la tarda és sinònim de cues a la frontera del riu Runer. Les retencions, que han començat al voltant de les quatre de la tarda, superen els quatre quilòmetres de sortida direcció Espanya. El trànsit dens comença a la sortida de Sant Julià i finalitza una vegada travessada la duana de la Farga de Moles, segons indica el servei de mobilitat. La frontera ha obert els dos carrils de sortida per agilitzar el trànsit.

tracking