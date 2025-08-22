Mobilitat
Quatre quilòmetres de cua per sortir direcció Espanya
El trànsit dens comença a la sortida de Sant Julià
Divendres d'agost a la tarda és sinònim de cues a la frontera del riu Runer. Les retencions, que han començat al voltant de les quatre de la tarda, superen els quatre quilòmetres de sortida direcció Espanya. El trànsit dens comença a la sortida de Sant Julià i finalitza una vegada travessada la duana de la Farga de Moles, segons indica el servei de mobilitat. La frontera ha obert els dos carrils de sortida per agilitzar el trànsit.