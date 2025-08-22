ESTADÍSTICA
El preu de les importacions creix prop d’un 2% i el de les exportacions baixa un 3,4%
Els preus de les importacions durant el mes de maig han experimentat una variació positiva de l’1,9% en relació amb l’any anterior. Segons va publicar ahir el departament d’Estadística, si es comparen aquestes dades amb les del mes anterior, els preus de les importacions decreixen un 0,6%. Durant el mateix període, a més, els preus de les exportacions han caigut un 3,4% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes d’abril, però, tenen una variació positiva de 6%.
D’altra banda, en termes interanuals i segons els grups d’utilització, els preus dels béns de consum descendeixen un 0,4%, els béns de capital creixen un 20,6% i els béns intermedis experimenten una variació negativa del 0,6%.
Pel que fa a les importacions, el preu dels grups com el de combustibles registren caigudes.