Infraestructures
La policia estrena el nou espai d'atenció a la ciutadania
El projecte de renovació s'ha centrat en ampliar els espais, donant més privacitat als usuaris
La policia ha estrenat el nou espai d'atenció a la ciutadania, després de les reformes que es van iniciar el mes de maig. Amb les obres s'ha modernitzat i adequat per millorar l'acollida, comoditat i intimitat de les persones que acudeixen al departament.
El projecte de renovació s'ha centrat en ampliar els espais, donant més privacitat als usuaris, així com la insonorització dels despatxos. La reforma provoca que l'oficina pels tràmits relacionats amb els permisos d'armes i la seguretat privada s'ha traslladat a un despatx del carrer ciutat de Sabadell. Un cop acabats els treballs els accessos habituals a l'espai d'atenció al públic, tant des de la carretera de l'Obac com del carrer Ciutat de Sabadell, es reobren.