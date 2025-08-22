VACANCES
La pernoctació mitjana dels turistes durant el mes de juliol és de 2,6 nits
El turisme registra xifres a la baixa al juliol amb una caiguda del 3,2% pel descens important de la quantitat d’excursionistes
Els turistes han pernoctat una mitjana de 2,6 nits al Principat durant el mes de juliol, segons dades facilitades per Estadística. Una xifra similar a la del mateix període del 2024, només una dècima per sobre. Les dades queden representades en l’ocupació hotelera, on han sumat 615.291 estades de turistes i Andorra la Vella ha acumulat 280.965 pernoctacions. Els espanyols igualen la mitjana, mentre que els francesos es queden lleugerament enrere, en 2,3 nits. Tot i que a grans trets el temps de pernoctació es manté, el turisme ha registrat xifres a la baixa al juliol. La caiguda ve marcada pel descens important de la quantitat d’excursionistes, les persones que han vingut a passar unes hores al Principat, tot i la pujada dels turistes.
8,7% excursionisstes menys han visitat el Principat
El balanç del mes passat indica que l’afluència total ha baixat de 955.660 visitants el juliol del 2024 a 924.738 aquest any, un 3,2% menys que es concreta en 30.922 persones. La pèrdua d’excursionistes ha estat de 51.938, un 8,7% menys, en passar de 594.137 a 542.199, amb un 39,1% menys provinents d’altres nacionalitats i un 6,3% menys de francesos. Els excursionistes espanyols han augmentat un 6,4%, passant dels 137.486 del 2024 als 146.250 aquest any. El recull de dades mostra que Andorra ha rebut 382.539 turistes, un 5,8% per sobre dels 361.523 del juliol anterior. L’augment frega el 15% en cas dels turistes d’altres nacionalitats, de 38.947 es passa a 44.746. Els espanyols pugen un 4,2% i els francesos un 6,5%.
5,8% augment dels turistes que han vingut al país
El perfil dels visitants del juliol és de famílies, un 44,5% del total, amb edats entre els 45 i els 64 anys. Les parelles els segueixen de prop –35,8%– i la franja d’edat dels 25 als 44 anys se situa en un percentatge del 28,2% del total.
44,5% del peril dels visitants són famílies
Motius de visita
La motivació principal del conjunt dels visitants, tant pel que fa als excursionistes com als turistes, són les compres, amb un 59,5% en global, un 83,4% entre excursionistes i un 36,8% entre turistes. La segona motivació ha estat la natura, per a un 13,6% del total, que creix fins al 24,9% en el cas dels que han fet nit al Principat. L’oci cultural com esdeveniments i visites a museus tanca el top 3 de motius de visita amb un 9,2% global que s’eleva gràcies al 16,7% dels turistes.
L'ENTRADA DE VEHICLES AUGMENTA FINS A UN 1,9%
L’evolució de l’entrada de vehicles del 2025 registra un descens de l’1,5% del nombre total. Les dades acumulades només són positives per al flux de turismes des d’Espanya, un 2,3% d’increment, i en el total d’arribades pel riu Runer, un 1,5% més que es concreta en 1.658.477 vehicles. La caiguda per la frontera francoandorrana és del 7,6%.